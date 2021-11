Conheça o menino de 8 anos que se tornou brasileiro mais novo a entrar em um clube para pessoas de QI alto

Gustavo Saldanha já toca sete instrumentos musicais, sabe instalar sistemas operacionais e possui um álbum com cover dos Beatles nos serviços de streaming

Divulgação Segundo pais de Gustavo, o jovem sempre foi diferente das demais crianças



Um brasileiro de apenas 8 anos entrou para a Mensa internacional, um grupo formado por pessoas de diversos países com QI elevado. Gustavo Saldanha apresenta 140 de QI e, mesmo com a pouca idade, já toca mais de sete instrumentos musicais e instala softwares de computadores. Segundo Luciane, mãe de Gustavo, desde o nascimento Gustavo se diferenciava das outras crianças. “Ele não se distraia fácil, não tinha os mesmos interesses dos outros bebês”, relata a mãe do prodígio. Ao entrar no grupo, Gustavo tornou-se o brasileiro mais jovem do grupo e é assessorado pelo Dr. Fabiano de Abreu, que aconselhou o jovem a fazer o teste fora do Brasil. “A associação do Brasil não aceita crianças por enquanto. Então, fizemos na internacional onde ele foi aprovado. Agora seguimos diversas orientações que, se Deus quiser, trarão resultados futuros para a vida do Gustavo ”, relata a mãe.

Natural de São Paulo, Gustavo nasceu 2013 e, de acordo com Luciane, quando tinha 5 anos, Gustavo participou de uma apresentação de Dia das Mães e descobriu os Beatles, se tornando fã do quarteto britânico e aprendendo seu repertório, mesmo sem dominar o inglês. Atualmente, o prodígio é capaz de tocar guitarra, baixo, violão, ukulele, bateria, teclado e outros instrumentos, além de ter quatro músicas autorais, fazendo com que, aos 6 anos, gravasse seu primeiro álbum, que contém 14 sucessos da banda. Além da música, Gustavo também sabe como instalar sistemas operacionais. “Gustavo é intenso, 1 ano com ele parecem 10 de tantas realizações que acontecem e ele tem consciência da sua capacidade”, contam os pais do jovem.