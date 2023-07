Conta do Instagram da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de SP é suspensa após comunicado em apoio à liberdade de expressão

Segundo a Aesp, a atitude da rede social foi arbitrária e contrária à Constituição Federal

Pixabay A Aesp teve a conta suspensa na rede social nesta sexta-feira, dia 30 de junho



Neste sábado, 1º, a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo (Aesp) emitiu uma nota de repúdio após terem a conta do Instagram suspensa nesta sexta-feira, por publicar um manifesto em apoio à “liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento”. No texto, a Aesp diz que recebeu a notícia com surpresa e indignação e que não havia citado nenhum nome no comunicado. “O motivo seria a divulgação anterior, pela Aesp, de Nota de Repúdio, na qual, como sempre vez e sempre fará, destacou a importância da pluralidade de opiniões e a necessidade de salvaguarda das garantias constitucionais da liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento, pilares essenciais para o exercício do jornalismo e da construção do Estado Democrático de Direito. Apesar de a nota anterior não citar nomes, não manifestar qualquer discurso incompatível com as leis brasileiras e ser, antes de tudo, respeitosa, limitando-se a defesa dos valores constitucionais, o Instagram, de forma arbitrária e contrária à Constituição Federal, de forma unilateral e sem sequer ouvir a Aesp, suspendeu a conta”, explica o texto. A Associação diz lamentar a “atitude arbitrária” do Instagram e reforça que seu compromisso é com “jornalismo sério e digno”. A reportagem do site da Jovem Pan entrou em contato com o Instagram, mas até o momento não obteve resposta.