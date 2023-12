Contagem regressiva na Avenida Paulista será feita pela dupla Chitãozinho e Xororó; saiba detalhes da festa da virada

Palco foi montado entre as ruas Bela Cintra e Haddock Lobo, com decoração em homenagem a prédios icônicos de São Paulo; Linha Verde do Metrô ficará aberta durante toda madrugada