Copiloto de helicóptero da Polícia Civil é gravemente ferido em operação na Vila Aliança, zona oeste do Rio

Incidente ocorreu enquanto a unidade participava de uma ação destinada à captura de uma quadrilha especializada em roubos de vans; Felipe Marques Monteiro tem quadro clínico considerado gravíssimo

Um copiloto da Polícia Civil do Rio de Janeiro, identificado como Felipe Marques Monteiro, foi gravemente ferido na cabeça durante uma operação na Vila Aliança, localizada na zona oeste da cidade, nesta quinta-feira (20). Ele foi rapidamente resgatado e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde seu quadro clínico é considerado gravíssimo. O incidente ocorreu enquanto Monteiro participava de uma ação destinada à captura de uma quadrilha que se especializa em roubos de vans. Durante a operação, o helicóptero precisou realizar um pouso de emergência em um campo de futebol na área, onde também foram registrados confrontos armados e barricadas em chamas. Até o momento, a polícia conseguiu prender seis suspeitos.

A Polícia Civil atribuiu o ataque à ADPF das Favelas, que estabelece limitações ao uso de aeronaves em operações policiais. A corporação ressaltou que, desde a implementação da ADPF, os ataques a helicópteros da polícia aumentaram em mais de 300%, transformando essas aeronaves em alvos para os criminosos. Essa operação faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem como objetivo combater o roubo, furto e receptação de cargas e veículos. Os integrantes da quadrilha atuam de maneira organizada, gerando prejuízos significativos para o setor de transporte turístico no estado. O líder do grupo foi identificado e está sendo monitorado enquanto coordena as atividades criminosas e negocia veículos que foram roubados.

