Minas Gerais tem 19 mortes confirmadas por dengue

Minas Gerais enfrenta uma grave situação de saúde pública devido ao aumento alarmante dos casos de dengue. Em 2025, o estado já registra quase 20 mortes pela doença, com a cidade de Uberaba, localizada no Triângulo Mineiro, decretando situação de emergência após novas fatalidades. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou a 19ª morte por dengue, com quatro novos registros de infecções fatais nas últimas 24 horas, todos ocorridos em Uberaba. A cidade agora se aproxima de Uberlândia, que lidera a lista com sete óbitos.

A situação é extremamente preocupante, pois a Secretaria de Estado de Minas Gerais está investigando outras 62 possíveis infecções fatais em todo o território. Historicamente, as epidemias de dengue ocorrem a cada dois ou três anos, mas o estado enfrenta um segundo ano consecutivo de forte disseminação da doença. Em 2024, Minas Gerais viveu a pior epidemia de dengue de sua história