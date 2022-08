Coração de Dom Pedro I chega ao Brasil em avião da FAB

Artefato ficará no país até o dia 8 setembro; ele poderá ser visitado no Itamaraty até o dia 5

Reprodução/Twitter/@fab_oficial Aeronave da FAB que transportou o coração de Dom Pedro I



O coração do imperador Dom Pedro I, preservado em formal há 187 anos, chegou ao Brasil pouco antes das 10 horas da manhã desta segunda-feira, 22. O artefato foi transportado pela Força Aérea Brasileira (FAB) da cidade do Porto, em Portugual, até Brasília, capital federal brasileira, com uma parada em Natal, no Rio Grande do Norte. Esta é a primeira vez que o coração sai do país europeu e vem para participar da comemoração dos 200 anos de Independência do Brasil. Na chegada, o órgão foi recepcionado com honras militares dedicadas a chefes de Estado, como se fosse o próprio Dom Pedro que chegasse ao país. O órgão ficará em exposição no Itamaraty até o dia 5 e em território nacional até o dia 8 de setembro. Na próxima terça-feira, 23, uma cerimônia será realizada na rampa do Palácio do Planalto, para recepção do coração de Dom Pedro I pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).