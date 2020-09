CoronaVac é segura e tem taxa de eficiência de 98% em idosos, afirma Doria

Vacina chinesa testada pelo Butantan foi aplicada em 9 mil voluntários em 12 centros de pesquisa pelo Brasil

EFE/ Andre Borges A CoronaVac está sendo testada desde o dia 21 de julho e, até o momento, não registrou nenhum incidente fora do esperado



O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (9) que a CoronaVac, a potencial vacina testada pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac, é segura e com taxa de eficiência de 98% na imunização de idosos. De acordo com o governador João Doria, os estudos da Fase 3 demonstraram que pessoas com mais de 60 anos, que representa parte do grupo de risco do novo coronavírus, que receberam mais de uma dose tiveram resposta imunológica de aproximadamente 98%. A terceira fase de testes da CoronaVac foi aplicada em 9 mil médicos e paramédicos voluntários em 12 centros de pesquisa pelo Brasil. “Até agora os resultados têm sido extremamente positivos”, disse Doria.

João Doria também lamentou a interrupção dos testes da vacina de Oxford após reações em um voluntário do Reino Unido e disse que torce para que o problema seja superado. “A nossa corrida não é para ver quem tem a primeira vacina, mas pela vida. Todas as vacinas que forem positivas e aprovadas devem ser colocadas a disposição. Não importa se inglesa, francesa, russa. Ela tem que ser válida, testada e aprovada. Não importa a marca ou a origem. Tem que imunizar a população com segurança e eficiência.”

A CoronaVac está sendo testada desde o dia 21 de julho e, até o momento, não registrou nenhum incidente fora do esperado. “Os prognósticos são promissores e, em breve, teremos uma vacina para imunizar todo o país. O aumento da importação e da capacidade de produção dependerão do Ministério da Saúde. Se o Ministério oferecer recursos para aumentar a capacidade de importação, o Butantan vai fazer. Assim como produzir na sua estrutura. Havendo disposição, havendo visão republicana de prioridade pela saúde dos brasileiros, a CoronaVac poderá suprir o atendimento a milhões de brasileiros. Ainda assim, mais de uma vacina será necessária.”