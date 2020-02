Aviões da FAB pousam em Varsóvia; 4 poloneses e um chinês desembarcam

Avião da Força Aérea Brasileira que atua na Operação Regresso



Os aviões da Força Aérea Brasileira que trazem 34 brasileiros de Wuhan, na China, devido à epidemia do novo coronavírus, pousaram neste sábado (8) em Varsóvia, capital da Polônia. Quatro poloneses e um chinês que pegaram carona desembarcaram.

Imagens do trajeto e do desembarque foram compartilhadas pela FAB nas redes sociais. As fotos mostram os tripulantes totalmente cobertos com macacões de proteção brancos.

Operação Regresso à Pátria Amada Essas são imagens das pessoas que desembarcaram do VC-2 da Força Aérea Brasileira em Varsóvia. São 4 poloneses e 1 chinês.#AsasqueProtegemOPaís #FABrepatriação #FAB #OperaçãoRegresso #CoronaVírus pic.twitter.com/vunr1deULG — Força Aérea Brasileira 🇧🇷 (@portalfab) February 8, 2020

Os aviões decolaram na noite de sexta-feira (7) de Wuhan, e o plano de voo tem escala prevista ainda por Las Palmas, na Espanha, e então o pouso de sábado para domingo a Anápolis (GO), onde o grupo será levado a um hotel improvisado na base aérea da cidade. Todos farão uma quarentena de 18 dias.

O hotel tem 900 metros quadrados, 38 quartos com 16,5 m² cada, lavanderia, brinquedoteca, enfermaria, internet e área de entretenimento. Nesta sexta, o local foi visitado pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. De acordo com o Ministério da Defesa, serão oferecidas seis refeições diárias aos brasileiros em quarentena.

Haverá ainda três monitoramentos diários das condições de Saúde do grupo, feito pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, além de apoio psicológico e pedagógico; também haverá serviço religioso, emergência odontológica, primeiros socorros e nutricionista no local.