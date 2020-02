Coronavírus: veja as instalações da Base Aérea em Anápolis onde brasileiros ficarão em quarentena

O hotel tem 38 quartos, acesso à internet, enfermaria e área de lazer. Os brasileiros repatriados de Wuhan deverão permanecer em quarentena no local durante 18 dias

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Aviões da FAB decolaram de Wuhan nesta sexta-feira (7)



O grupo de 34 brasileiros repatriados de Wuhan, na província de Hubei, na China devem chegar ao Brasil nas primeiras horas deste domingo (9). O local onde o grupo, militares que participam da Operação Regresso e profissionais da Saúde deverão ficar já está completamente equipado para recebê-los.

Todos os tripulantes das duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) e os brasileiros vindos Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus, permanecerão em quarentena durante 18 dias.

As duas aeronaves da FAB decolaram de Wuhan nesta sexta-feira (7) por volta das 17h30 (horário de Brasília) e o plano de voo tem escala prevista em Varsóvia, na Polônia, seguido por Las Palmas, na Espanha, e então o pouso em Anápolis.

O hotel da Base Aérea de Anápolis tem 900 metros quadrados, 38 quartos com 16,5 m² cada, lavanderia, brinquedoteca, enfermaria, internet e área de entretenimento.

Nesta sexta, o local foi visitado pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. De acordo com o Ministério da Defesa, serão oferecidas seis refeições diárias aos brasileiros em quarentena.

Haverá ainda três monitoramentos diários das condições de Saúde do grupo, feito pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, além de apoio psicológico e pedagógico; também haverá serviço religioso, emergência odontológica, primeiros socorros e nutricionista no local.

A Base Aérea de Anápolis fica a 70 quilômetros de Goiânia. Todos que estão retornando da China, incluindo quatro poloneses, uma indiana e uma chinesa, que desembarcarão na Polônia, não apresentam sintomas do coronavírus.

Até o momento, de acordo com o Ministério da Saúde, não há a presença do vírus em território brasileiros. A pasta monitora 11 casos suspeitos no Brasil, de acordo com as últimas informações. Cinco casos suspeitos no Rio Grande do Sul, quatro em São Paulo, um em Santa Catarina e um no Rio de Janeiro. Já foram descartados 21 desde a primeira suspeita relatada.

De acordo com a FAB, cada quarto do hotel da Base Aérea terá a identificação do usuário na porta e cada acomodação está adaptada às realidades de cada repatriado. As famílias com crianças de colo terão berço nos quartos.