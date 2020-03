Coronavírus: Brasil tem 37 casos confirmados da doença

O número de casos descartados da doença está em 1.042 nesta quarta-feira (11), segundo o Ministério da Saúde

ALLAN CARVALHO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Coronavírus: 37 casos confirmados no Brasil



O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (11) que o Brasil tem 37 casos do novo coronavírus. O número de suspeitos está em 876.

De acordo com a pasta, os casos estão em São Paulo (19), Rio de Janeiro (10), Espírito Santo (1), Minas Gerais (1), Distrito Federal (2), Rio Grande do Sul (1), Bahia (2) e Alagoas (1). O número de casos descartados da doença está em 1.042.

Os estados de São Paulo e Bahia possuem casos com transmissão local. Ainda não há transmissão comunitária no País – esse tipo de transmissão do vírus acontece quando não é mais possível identificar qual paciente contaminou o novo caso confirmado. De acordo com a pasta, os casos com transmissão local tiveram contato com um paciente já confirmado da Covid-19.

O Distrito Federal proibiu nesta quarta a visita aos pacientes internados que estão com coronavírus. A primeira paciente confirmada com o vírus no DF está em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, a mulher de 52 anos apresenta “comorbidades que agravam o quadro clínico”. O segundo confirmado é o marido desta paciente – ele está em isolamento domiciliar e seu estado de saúde é considerado bom.

Tocantins, Roraima e Amapá são os únicos que ainda não apresentaram casos confirmados ou suspeitos do vírus. Nesta quarta, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, participa de audiência na Câmara dos Deputados sobre a situação do vírus do país e no mundo. Ainda nesta quarta, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou o status da doença para pandemia.

“Tocamos o alarme alto e claro”, disse o diretor-geral da organização, Tedros Ghebreyesus. No mundo, segundo a OMS, existem mais de 118 mil casos confirmados de SARS-Cov-2 em 114 países e 4.291 pessoas já morreram devido ao vírus.

Segundo Mandetta, as recomendações da pasta ainda são pela lavagem correta das mãos e da etiqueta respiratória, mas agora com cuidados especiais voltados para os idosos. “No momento, devemos fazer aquilo que está ao alcance das mãos de cada brasileiro. Lavem as mãos. Se estiver gripado, resfriado, não visite pessoas idosas, não faça movimentos intempestivos em direção a casas asilares”, alertou.