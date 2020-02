Coronavírus: Brasil tem cinco casos suspeitos, diz Ministério da Saúde

Anteriormente, a pasta monitorava três casos suspeitos. Outros 45 casos já foram descartados

Divulgação / Josué Damacena Ministério da Saúde informa que casos suspeitos de coronavírus subiram para cinco



O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira (18) que há cinco casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. A pasta e as entidades de Saúde dos Estados monitoram os casos.

Em coletiva de imprensa, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, informou que, até o momento, tratam-se de três homens e duas mulheres.

Ao todo, desde o início do monitoramento do vírus no país, 45 casos suspeitos de coronavírus foram descartados. Não há presença do vírus em território brasileiro, garante a pasta.

Na China, os casos confirmados do Covid-19 já ultrapassaram os 72 mil, enquanto as mortes provocadas pelo surto chegaram a 1.870 nesta terça, de acordo com as autoridades locais. Além da China, outros 25 países também registraram casos da doença, com 804 confirmados e três mortes.

Nesta segunda, o grupo de brasileiros repatriados de Wuhan, epicentro do surto, passaram pela segunda bateria de exames na Base Área de Anápolis, em Goiás, onde estão em quarentena de 18 dias. Os primeiros exames já realizados pelo grupo deram negativo para a presença do Covid-19.