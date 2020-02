Coronavírus: Grupo de repatriados passa por segunda bateria de exames

Nos primeiros exames realizados, a presença do vírus foi descartada. O novo resultado deve ser divulgado na próxima quarta-feira (19), informa o Ministério da Saúde

Grupo de brasileiros repatriados de Wuhan passa por nova bateria de exames



O grupo de brasileiros repatriados de Wuhan, na província de Hubei, epicentro do surto de coronavírus, passou na manhã desta segunda-feira (17) por uma nova bateria de exames.

De acordo com o Ministério da Saúde, os 34 brasileiros repatriados, os tripulantes da aeronave da FAB e os médicos, que estão em quarentena na Base Área de Anapólis, em Goiás, passaram pela segunda coleta de amostras respiratórias para realização de exames para identificação do novo coronavírus.

O resultado dos exames deve sair até a próxima quarta-feira (19). A primeira bateria de exames realizada pelo grupo deu resultado negativo para a presença do vírus. A equipe de saúde do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) de Goiás é responsável pelo processamento do material clínico. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) também acompanha a situação dos repatriados.

Nesta segunda, o Ministério da Saúde informou que três casos suspeitos do novo coronavírus são monitorados. Os casos suspeitos no Estado de São Paulo (2) e no Rio Grande do Sul (1).

Até o momento, outros 45 casos já foram descartados em todo o Brasil, que permanece sem registro da doença. Na China, as mortes pelo novo coronavírus chegaram a quase 1.800 e a doença já infectou outras 70 mil pessoas.