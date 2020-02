Coronavírus: Brasil tem um caso confirmado e 132 suspeitos

EFE Coronavírus



O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira (27) que o Brasil tem um caso confirmado de coronavírus e outros 132 casos suspeitos, que estão em análise nos laboratórios de referência.

De acordo com o secretário-executivo da pasta, João Gabbardo dos Reis, outras 213 notificações ainda não foram analisadas pelas equipes. “Esses casos ainda não foram analisados e poderão ser colocados como suspeitos ou então apenas parte deles. Não dá pra fazer essa projeção”, declarou.

Caso esses números não analisados sejam confirmados, o Brasil passa a ter mais de 300 casos suspeitos do novo coronavírus. “O número cresceu muito nessas 48 horas, e isso se deve a mudança de critérios e ao fluxo da doença em outros países”, disse.

O estado que concentra o maior número de casos suspeitos da doença é São Paulo, com 55 pacientes em análise. Rio Grande do Sul tem 24 casos suspeitos ficando em segundo lugar.

Os demais estados que concentram casos suspeitos são Rio de Janeiro (9), Santa Catarina (8), Minas Gerais (5), Ceará (5), Paraná (5), Distrito Federal (5), e Rio Grande do Norte (4), Goiás (3), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (2), Alagoas (1), Bahia (1) e Paraíba (1).

Ainda de acordo com o secretário do Ministério da Saúde, dos 132 casos suspeitos, dois deles já deram negativo para presença de outros vírus e estão na fase do exame específico para a detecção do novo coronavírus.

“Pouco mais da metade dos casos suspeitos são do sexo feminino e a média de idade fica em 32 anos”, esclareceu Gabbardo. Ainda entre os 132 casos suspeitos, três deles tiveram contato com o paciente de São Paulo que foi confirmado com a doença e está em isolamento domiciliar.

Do total de casos suspeitos sendo analisado pelo Ministério da Saúde, 121 apresentam histórico de viagem para países que apresentam casos confirmados do Covid-19.

Durante coletiva de imprensa em São Paulo nesta tarde, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou que a campanha de vacinação contra a gripe será antecipada para o dia 23 de março. A vacina, no entanto, não previne contra o coronavírus, mas facilita a separação dos casos.