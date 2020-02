Coronavírus: número de casos suspeitos no Brasil cai para dois, diz Ministério da Saúde

Outros 48 casos já foram descartados no país

EFE No Brasil, casos suspeitos do Covid-19 caem para dois



O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (19) que o número de casos suspeitos para o novo coronavírus caiu para dois. De acordo com a pasta, outros 48 casos já foram descartados e não há a presença confirmada do vírus Covid-19 no Brasil.

Os números foram atualizados nesta quarta, durante coletiva de imprensa, com o ministro da Saúde em exercício, João Gabbardo, e o diretor de Imunização e Doenças Transmissíveis, Júlio Croda.

Ainda nesta quarta, o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que a nova bateria de exames dos brasileiros repatriados deu negativo para o novo coronavírus.