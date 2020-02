Os 58 brasileiros estão em quarentena na Base Aérea de Anápolis, em Goiás

Grupo de brasileiros repatriados de Wuhan testa negativo para Covid-19



O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), informou nesta quarta-feira (19) que os novos exames realizados pelo grupo de brasileiros repatriados de Wuhan, epicentro do surto da Covid-19, deram negativo para a presença do novo coronavírus.

“Acabo de ser informado pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que os 58 brasileiros em quarentena na Base Aérea de Anápolis passaram pelo terceiro teste e o resultado, mais uma vez, deu negativo. Graças a Deus, estão bem. Logo, logo poderão retornar às suas casas”, disse o governador pelo Twitter.

Acabo de ser informado pelo @lhmandetta que os 58 brasileiros em quarentena na Base Aérea de Anápolis passaram pelo terceiro teste e o resultado, mais uma vez, deu negativo. Graças a Deus, estão bem. 🙏 Logo, logo poderão retornar às suas casas. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) February 19, 2020

Os 58 brasileiros em quarentena na Base Área de Anápolis, em Goiás, incluem os 34 que moravam em Wuhan, além de médicos e tripulantes do voo de repatriação realizado pela Força Área Brasileira (FAB).

Nesta terça, o Ministério da Saúde informou que o país monitora cinco casos suspeitos do novo coronavírus. Outros 43 já foram descartados pelas instituições de Saúde.