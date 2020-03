Coronavírus: número de casos suspeitos salta para 433, diz Ministério da Saúde

De acordo com a pasta, há dois casos confirmados da doença no Brasil. Os dois pacientes são homens e estiveram na Itália recentemente

O Ministério da Saúde informou, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (2), que o Brasil tem dois casos confirmados do novo coronavírus, enquanto outros 433 casos são considerados suspeitos. Neste domingo, o número de casos suspeitos era de 252.

Os dois pacientes confirmados com SARS-Cov-2 (coronavírus) são homens, moradores de São Paulo, com 61 e 32 anos, respectivamente. Ambos estiveram na Itália recentemente e apresentaram sintomas compatíveis com a doença. A confirmação do segundo caso aconteceu neste domingo.

De acordo com informações da pasta, o homem apresentou sintomas do coronavírus durante o voo de volta ao Brasil e foi atendido no Hospital Albert Einstein, que confirmou o caso.

Já os casos suspeitos estão concentrados em 23 estados. O estado com maior número de suspeitos continua sendo São Paulo, com 163, seguido pelo Rio Grande do Sul (73), Minas Gerais (48), Rio de Janeiro (42), Santa Catarina (36) e Distrito Federal (12). Os demais são: Rondônia (1), Amazonas (1), Pará (2), Maranhão (1), Piauí (1), Ceará (6), Rio Grande do Norte (2), Paraíba (2), Pernambuco (4), Alagoas (3), Sergipe (1), Bahia (9), Espírito Santo (5), Paraná (7), Mato Grosso do Sul (6), Mato Grosso (5) e Goiás (3).

“As amostras estão sendo processadas pelos laboratórios centrais. Temos o prazo de sete dias para receber o resultado. Estamos expandindo a capacidade de testes para todo o Brasil. Adquirimos 30 mil testes da Fiocruz e vamos distribuir a partir da próxima semana”, disse Wanderson Kleber de Oliveira, titular da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). A medida deve agilizar a confirmação ou descarte dos casos suspeitos em todo o país.

Outros 162 casos já foram descartados no Brasil após a realização dos exames. O secretário ainda informou que o país está na fase de “contenção do vírus”, com intuito de não permitir a dispersão. No mundo, há atualmente 87 mil casos confirmados, com 58 países afetados. No total, há 2.977 mortes devido ao Covid-19.

“Quando encerramos a coletiva na semana passada informei que não teríamos atualização durante o final de semana, então esse aumento aconteceu por três dias de acúmulo. Além disso, o Estado de São Paulo também atualizou por sua conta. Agora, nesta segunda, conseguimos computar todos os números”, informou Oliveira, sobre o aumento do número de casos suspeitos.

Cerca de 50% das notificações dos Estados não se enquadram como casos suspeitos do novo coronavírus, informou a pasta.