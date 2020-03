Coronavírus: evento de educação é cancelado em Brasília

EFE Ao todo, mais de 100 mil pessoas já foram diagnosticadas com o novo vírus em todo o mundo. Eventos esportivos também foram remarcados



Um evento em Brasília do “Todos Pela Educação” foi cancelado nesta terça-feira (10) porque a presidente da ONG, Priscila Cruz, está com suspeita de infecção do coronavírus. Entre as autoridades presentes estava o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida.

Priscila, que era a anfitriã do evento, é o principal nome da educação na sociedade civil no Brasil. Ela começou a se sentir mal na segunda-feira (9) com sintomas de gripe, e foi ao hospital. A anfitriã esteve na Noruega e na Alemanha recentemente.

Na segunda-feira (9), deputados, senadores, secretários de educação de diversos Estados, dirigentes das principais ONGs de educação do País e dezenas de jornalistas estiveram no evento, que ocorreu em um hotel na cidade, e teria três dias de duração.

Entre os presentes estavam: o governador de São Paulo, João Doria (PSDB); o secretário de Educação do Estado, Rossieli Soares; senador Izalci Lucas (PSDB-DF); deputado Bacelar (PODE-BA) e o secretário de Educação de Pernambuco, Frederico Amancio. Muitos professores também participaram.

O ‘Todos pela Educação’ é uma das ONG mais influentes da área e o evento divulgou um relatório de acompanhamento das políticas públicas educacionais em 2019. Em nota, a ONG diz que, “embora não haja uma determinação oficial das autoridades de saúde, decidimos cancelar o evento como medida preventiva”.

*Com informações do Estadão Conteúdo.