Brasil registra 20 mil novos casos de Covid-19; mortes passam de 72 mil

1.154.873 pessoas já se recuperaram da doença

ANANDA MIGLIANO/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Mesmo com o número de mortes caindo pela terceira semana consecutiva no estado de São Paulo, a região continua na liderança de casos e mortes



O Brasil registrou, nesta segunda-feira, 13, 20.286 novos casos de Covid-19 e 773 novas mortes. Com isso, o índice de letalidade pela doença é de 3,9%, e o de incidência de contaminação por 100 mil habitantes, 897,0. O País tem agora, no total, 1.884.967 de infecções pelo novo coronavírus, e 72.883 óbitos. 1.154.873 pessoas já se recuperaram da doença, e 657.297 estão em acompanhamento.

Mesmo com o número de mortes caindo pela terceira semana consecutiva no estado de São Paulo, a região continua na liderança de casos e mortes. Já são 647.352 infecções, e 33.036 óbitos. Depois, vem o Rio de Janeiro, com 11.474 mortes e 132.044 casos. Nas últimas 24 horas, foram registradas 59 mortes por Covid-19 e 2.360 novos casos no estado.

Depois do Sudeste, o Nordeste é o estado com os maiores números. São 635.612 infecções registradas, e 23.610 mortes. O Norte vem em seguida, com 323.717 casos e 10.552 óbitos.