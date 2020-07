Mortes pelo coronavírus caem pela terceira semana em SP

Segundo o governo, número de casos diminuiu 1,6% em relação ao período anterior; taxa de letalidade do vírus é a menor registrada desde o início da pandemia

Sandro Pereira/Estadão Conteúdo Leitos de UTI ocupados por pacientes com Covid-19



O número de mortes pelo coronavírus caiu pela terceira semana consecutiva no estado de São Paulo. No período, o governo contabilizou 1.706 óbitos — 27 a menos comparado ao período anterior. A taxa de letalidade da Covid-19 no estado também foi a menor registrada desde o início da pandemia: 4,8% entre aqueles que contraíram a doença. “São boas notícias, mas devem ser comemoradas com moderação. Não é hora para festejar. É hora para estarmos concentrados, seguindo a orientação da saúde”, ressalta o governador João Doria, em nota, nesta segunda-feira, 13. As duas semanas anteriores somaram 180 de pacientes letais a menos.

Desde o início da pandemia, São Paulo soma 374.607 diagnósticos e 17.907 mortes por coronavírus. Na contramão da queda dos óbitos, foram confirmados 2.610 novos casos e 57 mortos nas últimas 24 horas — um crescimento de 0,7% e 0,3%, respectivamente. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado é de 66,1%, segundo o governo. Ao todo, há cerca de 5.700 pacientes internados. O cenário da pandemia está de acordo com as projeções feitas pelo governo, segundo Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do estado. “Em relação aos óbitos, continuamos tendo um número que se encontra na margem inferior da estimativa.”

Também nesta segunda-feira, o governo do estado de São Paulo autorizou a abertura das inscrições de voluntários da área da saúde para os testes da Coronavac — a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório Sinovac Biotech e o Instituto Butantan. Interessados devem preencher o formulário disponível no site saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/vacina a partir da próxima terça-feira, 14 de julho.

*Com Estadão Conteúdo