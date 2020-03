Paciente que aguarda contraprova para coronavírus no DF está em estado grave

A mulher respira com a ajuda de aparelhos e está em isolamento na UTI do Hospital Regional da Asa Norte. Ela apresenta ‘síndrome respiratória aguda severa, em função de doença crônica preexistente’, diz boletim médico

EFE/ Sáshenka Gutiérrez Paciente que aguarda contraprova para Covid-19 está em estado grave "em função de doença crônica preexistente"



A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou neste sábado (7) que a paciente que aguarda contraprova para coronavírus está em estado grave e respira com a ajuda de suporte ventilatório.

A mulher está internada, em isolamento, na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília.

O resultado da contraprova, que deve determinar a infecção por Covid-19 ou descartá-la, ainda não foi divulgado e está em processamento no laboratório de referência da região.

De acordo com o boletim da Secretaria, a mulher “apresenta síndrome respiratória aguda severa, em função de doença crônica preexistente”.

“A paciente está sob cuidados intensivos da equipe multidisciplinar, enquanto se aguarda resultado da contraprova das amostras encaminhadas para laboratório de referência , de acordo com as normas técnicas recomendadas pelo Ministério da Saúde”.

O Brasil tem 13 casos confirmados do novo coronavírus – outros 768 são monitorados como casos suspeitos da doença, segundo informações do Ministério da Saúde nesta sexta. Neste sábado, o Rio de Janeiro confirmou o segundo caso no Estado – a paciente é uma mulher com histórico de viagem à Itália.

Confira o boletim da SES-DF na íntegra:

“Paciente segue internada em isolamento na UTI do Hospital Regional da Asa Norte, em estado grave, com suporte ventilatório. Ela apresenta síndrome respiratória aguda severa, em função de doença crônica preexistente.

A paciente está sob cuidados intensivos da equipe multidisciplinar, enquanto se aguarda resultado da contraprova das amostras encaminhadas para laboratório de referência, de acordo com as normas técnicas recomendadas pelo Ministério da Saúde.”