Com a atualização, o total de casos confirmados no Brasil sobe para 30

Fernando Frazão/Agência Brasil Rio confirma oito casos testados como positivos para Covid-19



A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) informou nesta segunda-feira (9) que o estado tem oito casos confirmados do novo coronavírus. De acordo com a pasta, seis casos estão na capital, um em Niterói e um em Barra Mansa. Outros 123 são suspeitos da doença.

Os novos casos, no entanto, ainda não foram computados pelo Ministério da Saúde, que mais cedo divulgou 25 casos confirmados da Covid-19 no Brasil. Com os cinco novos confirmados pela SES-RJ, o total no Brasil sobe para 30.

Segundo a SES-RJ, todos os pacientes retornaram de viagem à Europa entre os dias 3 e 5 de março. Eles passaram por países como Itália, Portugal, Espanha, Suíça, Holanda, Israel, Egito e Grécia, apresentando “febre, tosse e mialgia, entre outros sintomas”. Quatro recorreram à rede particular e um recebeu atendimento médico domiciliar, destacou a secretaria.