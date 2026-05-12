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Corpo de brasileiro morto em Buenos Aires será velado nesta terça em Goiânia

Danilo será velado na capital goiana das 8h às 12h

  • Por Maria Clara
  • 12/05/2026 08h59 - Atualizado em 12/05/2026 08h59
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Reprodução/Redes sociais Danilo Neves Pereira

O professor Danilo Neves Pereira, de 35 anos, encontrado morto após sair para um encontro em Buenos Aires no mês passado, será velado nesta terça-feira (12) em Goiânia. A informação foi confirmada à Jovem Pan por um amigo da vítima.

A velório acontecerá das 8h às 12h. O corpo de Danilo chegou ao Brasil pelo Aeroporto de Guarulhos na segunda-feira (11).

Danilo foi encontrado morto na capital da Argentina em 20 de abril, segundo o jornal local La Nación. O professor estava desaparecido desde 14 de abril.

Naquele dia, o professor brasileiro fez contato com amigos e avisou que iria encontrar uma pessoa, um chileno que conheceu por meio de um aplicativo de relacionamentos. Depois, Danilo parou de responder a mensagens. A última informação que ele compartilhou foi a localização com o endereço do homem, um local que fica no centro da capital argentina.

De acordo com o La Nación, no dia 15, Pereira deu entrada como não identificado no hospital Ramos Mejía, em Buenos Aires, “devido a uma descompensação psicotrópica causada pelo uso de cocaína”. Ele teria morrido no mesmo dia.

Um amigo de Danilo ouvido pelo jornal argentino afirmou que conseguiu encontrar e conversar com o jovem chileno com quem o professor se encontrou antes de desaparecer. O chileno contou que o brasileiro saiu do local após “uma pequena discussão, mais ou menos na mesma hora em que enviou a última mensagem”.

Danilo morava em Buenos Aires havia cinco meses.

Quem era Danilo?

Danilo construiu sua trajetória acadêmica ligada à área de linguística. Ele deu aulas de inglês no Centro de Idiomas da Universidade Federal de Goiás (UFG) por 12 anos. Até pouco antes de se mudar para a capital argentina, vivia no Rio de Janeiro, onde cursava doutorado em linguística aplicada. A defesa da tese estava prevista para as semanas seguintes.

Ele atuou como professor do centro entre 2010 e 2022. “Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com a educação, pelo profissionalismo e pelo respeito com que conduzia seu trabalho”, afirmou a UFG.

Formado pela própria UFG, onde também concluiu o mestrado em Letras e Linguística, Danilo era reconhecido por colegas e estudantes pela dedicação e seriedade na atuação acadêmica. “Danilo construiu uma trajetória admirável, sendo reconhecido por colegas e estudantes por sua dedicação e seriedade”, afirmou a instituição.

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