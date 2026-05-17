Piloto é resgatado com vida no Pará após queda de aeronave e mais de 24 horas desaparecido

Aeronave caiu na quinta-feira (14) após colidir com um urubu

Reprodução/Instagram/@cbmpara Piloto é resgatado após mais de 24 horas desaparecido



O Corpo de Bombeiros do Pará resgatou no sábado (15) o piloto, identificado como Altevir Edson de Alencar, de 72 anos, que estava desaparecido após a queda de uma aeroonava no município de Benevides. O momento do resgate foi compatinhado pelos agentes nas redes sociais e mostra o homens sendo transportadi em uma maca improvisada no meio da água. Ao todo, quatro bombeiros participaram da operação de resgate.

Ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros, a aeronava já havia sido localizada, mas o homem ainda seguia desaparecido, entretanto, depois de intensas buscas na região, o piloto foi encontrado com vida após mais de 24 horas de busca. “Os militares realizaram os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, a vítima foi encaminhada para unidade hospitalar”.

De acordo com o portal Belém Today, a aeronave havia caido na quinta-feira (16) após colidir com um urubu e cair em uma área de mata. O piloto teria tentado buscar ajuda mas acabou desorientado em meio a vegetação. Ele foi localizado a cerca de 5 quilômetros do local da queda.

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