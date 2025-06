Corpo de Juliana Marins deve chegar ao Brasil nesta semana

Emirates Airlines dará início, nesta terça-feira (30), ao traslado do corpo da brasileira; trajeto será realizado em duas etapas: corpo será enviado de lá para Dubai, e na quarta-feira, seguirá para o Rio de Janeiro

A Emirates Airlines dará início, nesta terça-feira (30), ao traslado do corpo de Juliana Marins, brasileira que faleceu após um acidente em uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia. O transporte será realizado em duas etapas: inicialmente, o corpo será enviado de lá para Dubai, e na quarta-feira, seguirá para o Rio de Janeiro. A família de Juliana já foi notificada sobre o processo de repatriação. Embora a companhia aérea ainda não tenha divulgado os horários dos voos, a família será informada assim que as informações estiverem disponíveis. A Emirates Airlines manifestou suas condolências à família enlutada.

Mariana, irmã de Juliana, expressou sua insatisfação com a lentidão do traslado e pediu que a confirmação do voo fosse feita com urgência. Além disso, a família solicitou ao governo brasileiro a realização de uma nova autópsia para verificar a causa da morte e acionou a Defensoria Pública da União para formalizar o pedido na Justiça Federal. Juliana Marins, que trabalhava como publicitária, sofreu a queda no Monte Rinjani no dia 21 de junho e foi encontrada sem vida quatro dias depois. O laudo da autópsia revelou que a causa do falecimento foi uma hemorragia interna provocada pelo impacto da queda.

Publicado por Sarah Paula

