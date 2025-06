Vaquinha online para alpinista que resgatou corpo de brasileira é encerrada após críticas sobre taxa de 20%

Plataforma informou que irá reembolsar todas as doações feitas e admitiu que a comunicação poderia ter sido mais transparente e clara para os doadores

A plataforma Voaa, que facilita a realização de vaquinhas online, decidiu encerrar a arrecadação destinada ao alpinista Agam Rinjani, que ficou famoso por resgatar o corpo da brasileira Juliana Marins no monte Rinjani, na Indonésia. A medida foi tomada após uma série de críticas de doadores em relação à taxa de 20% que a plataforma cobraria, o que resultaria em um valor significativo, superior a R$ 100 mil, de um total de mais de R$ 500 mil arrecadados.

A decisão gerou descontentamento entre muitos usuários, que se mostraram insatisfeitos com o cancelamento da campanha, a qual foi criada de forma voluntária. Em resposta às reclamações, a Voaa informou que irá reembolsar todas as doações feitas e admitiu que a comunicação sobre a taxa aplicada poderia ter sido mais transparente e clara para os doadores. “A Voaa nasceu da vontade genuína de transformar histórias reais e necessidades em solidariedade prática. Ao longo dos anos, nossa missão sempre foi marcada pela transparência absoluta”, publicou a plataforma no Instagram ao anunciar o cancelamento da campanha.

“Decidimos pelo cancelamento imediato da campanha (de doações para o alpinista Agam), com devolução integral e imediata das doações realizadas até aqui”, diz a postagem. De acordo com a plataforma, nos últimos dias, houveram ataques, ameaças, informações falsas e mensagens de ódio a pessoas envolvidas com o projeto. “Reconhecemos com humildade que, neste momento, discussão en torno da ‘Vaquinha do Agam’ desviou a atenção da essência da campanha”, afirmou.

Agam, que ganhou notoriedade após o resgate, recebeu uma onda de apoio e agradecimentos tanto de brasileiros quanto da família de Juliana. Ele compartilhou que as condições climáticas durante a operação de resgate eram extremamente adversas, colocando sua própria vida em risco enquanto tentava trazer Juliana de volta.

