Corpo de menino de 4 anos desaparecido no Guarujá é encontrado no mar

Causa da morte de Benjamin Nunes de Jesus ainda não foi divulgada pela polícia; corpo do menino foi encontrado na madrugada desta sexta após dois dias de buscas

Acervo familiar/03.11.2020 Benjamin estava desaparecido desde a última terça-feira



O corpo do menino Benjamin Nunes de Jesus, de 4 anos, desaparecido desde a última terça-feira, 3, na cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo, foi encontrado no mar da praia de Santa Cruz dos Navegantes, também no Guarujá, por equipes do Corpo de Bombeiros na madrugada desta sexta-feira, 6. Segundo a ONG União de Vítimas, que ajuda na busca por pessoas desaparecidas, Benjamin desapareceu enquanto passeava na praia junto à mãe. Ele teria se afastado para encontrar o pai, voltou para perto dela, brincou com outra menina da idade dele e sumiu da vista da mulher.

Além de buscas no mar, buscas em terra também eram realizadas pelos bombeiros, já que o menino não tinha sido visto entrando na água antes de sumir. A causa da morte da criança ainda não foi divulgada pela polícia, mas o corpo dele foi reconhecido por familiares poucas horas após ser encontrado por equipes de busca. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o caso é investigado pela Polícia Civil do Guarujá. O órgão afirmou que exames periciais foram solicitados e “serão analisados tão logo sejam concluídos”.