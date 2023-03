Corpo de mulher é encontrado no Rio Tietê

Suspeita é de que a mulher tenha sido vítima dos temporais que atingiram o município de São Paulo nos últimos dias

Felipe Rau/Estadão Conteúdo Corpo foi localizado na tarde desta segunda-feira, 13



O corpo de uma mulher, de aproximadamente 45 anos, foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 13, na Ponte Estaiadinha, na junção do Rio Tietê e Tamanduateí, em São Paulo. A informação foi divulgada às 15h59 no perfil do Twitter do Corpo de Bombeiros e confirmada ao site da Jovem Pan pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) do Estado. A suspeita é de que a mulher tenha sido vítima das fortes chuvas que atingiram tanto o município de São Paulo quanto o Estado nos últimos dias, que causaram alagamentos, desabamentos, quedas de árvores e morte. Caso seja confirmado, essa será a segunda morte na cidade em decorrência dos temporais. A primeira ocorreu em 8 de março, na Rua Gaivota, em Moema. A vítima estava dentro de um veículo quando começou o temporal. O carro ficou submerso pelas águas da enchente e a mulher teve parada cardiorrespiratória. Ela foi retirada por duas equipes dos Bombeiros, que tentaram reanimá-la. No entanto, a mulher morreu no local.