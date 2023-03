Após falência do Silicon Valley Bank, dólar sobe a 1,16% e atinge maior valor em dois meses

Quebra de banco voltado para o setor de tecnologia gerou alerta no mercado ocidente e fez com que investidores buscassem garantir segurança da moeda norte-americana, cotada a R$ 5,269

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Silicon Valley Bank teve sua falência decretada na última sexta-feira, 10



Reagindo à falência do Silicon Valley Bank (SVB), decretada na última semana, o dólar à vista fechou em alta no primeiro pregão após o anúncio, subindo 1,16% nesta segunda-feira, 13. A moeda norte-americana foi cotada a R$ 5,269, maior valor atingido em dois meses. Na bolsa de valores brasileira, o dólar futuro também subia, com alta de 0,7%, sendo cotado a R$5,2535 às 17h40. A valorização reflete o movimento de investidores que buscam se proteger do risco e da moeda norte-americano. Como consequência da busca pela segurança do dólar, moedas latino-americanas como o real, o peso mexicano e o peso chileno perderam valor. Autoridades dos Estados Unidos anunciaram no domingo, 12, um plano para conter as consequências financeiras da falência do SBV. De acordo os reguladores federais, novas medidas irão “eliminar” os acionistas e detentores de títulos do SVB e do Signature Bank, ao mesmo tempo em que protegem os depósitos de todos os clientes. Com o risco externo criado pelo cenário nos Estados Unidos, o Ibovespa fechou com desvalorização de 0,48%, aos 103.121,36 pontos. Mercados acionários europeus também fecharam com forte queda em repercussão à crise. A bolsa britânica FTSE 100 caiu 2,58%, enquanto o índice alemão DAX fechou em baixa de 3,04%. O francês CAC 40 derreteu 2,90%, enquanto o italiano FTSE MIB fechou em queda de 4,03%. O índice espanhol Ibex 35 baixou 3,31% e o português PSI 20 caiu 2,15%.