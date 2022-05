Corpo de perito morto por militares é encontrado no Rio de Janeiro

Renato Couto foi assassinado após uma discussão com um dono de um ferro-velho; o cadáver foi encaminhado para um IML, onde a identificação oficial será realizada

Reprodução/Facebook/Renato Couto Renato Couto de Mendonça, de 41 anos, era perito do Instituto de Identificação Félix Pacheco



O corpo do perito Renato Couto de Mendonça, de 41 anos, foi localizado na manhã desta segunda-feira, 16, nas margens do rio Guandu, em Japeri, no Rio de Janeiro, após três dias de busca. No local, familiares e colegas de trabalho do Instituto de Identificação Félix Pacheco (IIFP) reconheceram o papiloscopista. O corpo foi encaminhado para um Instituto Médico Legal (IML), onde a identificação oficial será realizada. O crime aconteceu na sexta-feira, 13, e, de acordo com as investigações, teria sido ocasionado por uma discussão entre o Renato e o dono de um ferro-velho, localizado na Praça da Bandeira, na zona norte da cidade. Segundo a Polícia Civil, filho do proprietário do estabelecimento, um militar da Marinha, chamou outros colegas de farda. Juntos, eles sequestraram o agente em uma viatura da Marinha, assassinaram o perito e jogaram o corpo no rio. Os quatro foram presos pela polícia no último sábado, 14, por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Renato deixa esposa e duas filhas menores de idade.