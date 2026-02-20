Corpo esquartejado de mulher é encontrado dentro de mala em córrego na zona sul de SP

A polícia identificou que a vítima é uma mulher de 34 anos, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (20) pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo

Imagem: TV Globo/Reprodução de vídeo Imagem aérea mostra local onde corpo foi encontrado, na estrada ecoturística de Parelheiros, no extremo sul de São Paulo.



As partes de um corpo humano foram localizadas nesta quinta-feira (19) dentro de uma mala em um córrego, em Parelheiros, zona sul da capital paulista. A polícia identificou que a vítima é uma mulher de 34 anos, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (20) pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) instaurou inquérito policial e investiga todas as circunstâncias do caso.

Conforme a investigação, na manhã da quinta-feira, GCMs foram acionados para atender a ocorrência de uma mala em um córrego, em Parelheiros, zona sul da capital.

“Ao se aproximarem, foi constatado partes de corpo humano. O Setor de Papiloscopia do Departamento identificou a vítima como sendo uma mulher de 34 anos”, disse a SSP.

Ainda de acordo com a pasta, exames periciais foram requisitados e serão analisados pela autoridade policial, assim que finalizados.

*Estadão Conteúdo