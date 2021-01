Corpo incendiado de mulher é encontrado na Zona Leste de São Paulo

Vítima estava carbonizada quando bombeiros chegaram ao local por volta das 7h deste domingo; até o momento, não é possível saber se incêndio foi criminoso ou acidental

Google Street View/Reprodução Corpo foi encontrado na altura do número 1800 da avenida Salim Farah Maluf



Um corpo carbonizado foi encontrado pela polícia na manhã deste domingo, 3, na Avenida Salim Farah Maluf, no bairro de Belém, Zona Leste de São Paulo. Segundo os bombeiros, a vítima era uma mulher negra não identificada. A corporação foi chamada para controlar o incêndio e deixou o caso sob responsabilidade da Polícia Civil. Por volta das 8h, a ocorrência ainda estava em aberto e a Polícia Científica era aguardada no local. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e aguarda retorno com mais informações sobre a morte. A área na qual a vítima foi encontrada fica sob jurisdição da 20ª Delegacia de Polícia da capital. Investigações são feitas e até o momento não é possível saber se a causa do incêndio foi criminosa.