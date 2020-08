Covas prevê que São Paulo entrará na fase verde até a primeira quinzena de outubro

Segundo o prefeito, a capital já está na fase verde em quatro dos cinco indicadores utilizados para determinação das medidas de quarentena

ROGÉRIO GALASSE/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O prefeito Bruno Covas previu que São Paulo entrará em breve na fase verde do plano de reabertura



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), disse nesta sexta-feira (28) que a expectativa para a capital é estar na fase verde do Plano São Paulo entre os dias 20 de setembro e 10 de outubro. A fase é a segunda menos restritiva do plano de controle da disseminação do coronavírus. O município de São Paulo está na fase 3 amarela desde o início de julho. Segundo Covas, a capital já está na fase verde em quatro dos cinco indicadores utilizados para determinação das medidas de quarentena. O critério de novas internações semanais em comparação ao período anterior é o único que não atende aos critérios.

A fase verde do Plano SP permite que serviços e estabelecimentos como bares, restaurantes e salões de beleza possam funcionar com 60% da capacidade. Atualmente, na fase amarela, esses negócios podem receber 40% da capacidade. Por enquanto, nenhuma região do Estado está na fase verde: as mais avançadas estão na amarela, enquanto as outras estão na laranja, que só não é pior que a vermelha. De acordo com o governo estadual, a cidade de São Paulo tinha 254.146 casos de Covid-19 e 11.278 mortes até esta quinta-feira (27).

*Com Estadão Conteúdo