Covas recebe alta hospitalar e terá sessões de tratamento a cada duas semanas

Prefeito de São Paulo estava internado no Hospital Sírio-Libanês para tratar novos focos de câncer; nas redes sociais, tucano celebrou a alta e agradeceu o carinho dos apoiadores

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB)



O prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), recebeu alta hospitalar na tarde desta terça-feira, 27. A informação foi confirmada por boletim médico assinado pelo Dr. Fernando Ganem, Diretor Geral e Diretor de Governança Clínica, e pelo Dr. Ângelo Fernandez, Diretor Clínico, ambos do Hospital Sírio-Libanês, onde o mandatário estava internado para um “tratamento oncológico com um novo protocolo de quimioterapia em conjunto com imunoterapia“. Entretanto, a internação se prolongou após o acúmulo de líquido entre os pulmões, o que fez com que Covas fosse submetido a uma drenagem pleural. O boletim médico diz ainda que o tratamento prosseguirá, com sessões de 48 horas sendo realizadas a cada duas semanas. Por fim, o comunicado destaca que Covas está apto a realizar suas tarefas pessoais e profissionais, mas que não deve retomar sua agenda pública por enquanto.

Ao publicar o comunicado nas redes sociais, Covas comemorou a alta, agradecendo o carinho de seus apoiadores e dizendo que seguirá com o tratamento. “Partiu casa! Mais uma vitória entre muitas batalhas. Agradeço a todos pelas rezas, orações e pensamentos positivos. O tratamento continua. O carinho e força que recebi durante todos esses dias são essenciais para continuar lutando e acreditando”, disse o prefeito. Em publicação feita na segunda, 26, Covas homenageou seu filho e disse que “a vontade de vencer (a doença) é gigante”.