Após uma semana, São Paulo volta a registrar mais de mil mortes por Covid-19 em 24 horas

Segundo dados divulgados pelo governo do Estado, foram contabilizadas 1.044 novas vítimas fatais; total é de 93.842

Foto: ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20210417331 - 17/04/2021 Estado é o mais atingido pela pandemia de Covid-19



Depois de uma semana sem registrar mais de mil mortes por Covid-19, o Estado de São Paulo voltou a bater a marca nesta terça-feira, 27. Segundo dados divulgados pelo Governo do Estado, nas últimas 24 horas foram registradas 1.044 vítimas fatais, o que eleva o total de mortos em São Paulo para 93.842. O último dia em que a marca havia sido superada foi em 20 de abril, quando foram contabilizadas 1.122 mortes pela doença. Ainda nas últimas 24 horas, o Estado registrou 17.992 casos de Covid-19, aumentando o total de infectados para 2.856.225. Ainda de acordo com o Governo, a taxa de ocupação de leitos UTI no Estado é de 80,4%, caindo para 78,7% na Região Metropolitana. De acordo com boletim divulgado pelo Governo, o índice de isolamento social no Estado é de 42%, caindo para 41% na capital – os dados são referentes à segunda-feira, 26. A cidade que apresenta a maior taxa é São Joaquim da Barra, com 64%, sendo seguida por Batatais, com 58%, e Mococa, com 55%. A cidade de São Paulo ocupa a 66ª posição do ranking.