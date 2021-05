Covid-19: 21,17% dos brasileiros já tomou a primeira dose da vacina

Total de imunizados com ao menos uma dose do imunizante chegou a 44.827.770, sendo que 21,9 milhões foram imunizados totalmente

JOAO GABRIEL ALVES/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil se aproxima da marca de 50 milhões de pessoas imunizadas com ao menos uma dose de vacina



Nas últimas 24 horas, 891.763 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19. Com isso, o total de imunizados com ao menos uma dose do imunizante chegou a 44.827.770, o que equivale a 21,17% da população do Brasil. Os dados foram divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa nesta sexta-feira, 28, com base nas informações das secretarias de saúde de 26 Estados e do Distrito Federal. Dos 44 milhões de vacinados, 21,9 milhões receberam a segunda dose (10,37% da população), sendo que nas últimas 24 horas, 319.669 pessoas receberam essa dose suplementar. Com isso, o total de doses aplicadas nesta sexta foi de 1,21 milhão. Proporcionalmente, o Mato Grosso do Sul é o Estado que mais vacinou a população, com 27,83% dos habitantes imunizados com pelo menos uma dose. O menor percentual é visto em Rondônia, onde 12,81% das pessoas receberam uma dose da vacina. Em números absolutos, São Paulo lidera a lista com 11,2 milhões de pessoas com ao menos uma dose.

*Com informações do Estadão Conteúdo