Covid-19: Brasil registra 140 mortes e mais de 14 mil casos em 24 horas

Na noite deste domingo, 15, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) atualizou os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o levantamento da instituição, nas últimas 24 horas foram registradas 140 mortes e 14.134 novos casos, totalizando 165.798 óbitos e 5.863.093 casos confirmados desde o início da pandemia. A taxa de letalidade é de 2,8% e a taxa de mortalidade é 78,9 por 100 mil habitantes. O estado de São Paulo continua sendo o primeiro no número de contaminações (1.168.640) e no número de mortes (40.564). O Conass tem sido o principal responsável por atualizar as informações do novo coronavírus no país depois que o Ministério da Saúde começou a enfrentar problemas para divulgar as informações em seu sistema online.