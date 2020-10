Covid-19: Brasil registra 510 novas mortes e ultrapassa a marca de 158 mil óbitos

Ao todo, país registra 158.456 óbitos e 5.468.270 casos confirmados da doença

EFE/Sáshenka Gutiérrez Covid-19 já matou mais de 158 mil pessoas



O Ministério da Saúde atualizou nos números da Covid-19 no país no final da tarde desta quarta-feira, 28. De acordo com a pasta, o Brasil registrou 510 mortes e 28.629 novos casos da doença em 24 horas. No total, já foram vítimas do vírus 158.456 brasileiros, sendo que 5.468.270 pessoas contraíram o Sars-CoV-2, desse número 4.934.548 já se recuperaram. O estado de São Paulo segue como o primeiro no número de contaminações (1.103.582) e no número de mortes (39.007). Nesta quarta, SP teve a menor média móvel semanal de óbitos dos últimos seis meses.

No meio das discussões sobre a vacina contra a Covid-19, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a discussão pela obrigatoriedade ou não da vacina deveria caber apenas aos poderes Executivo e Legislativo. O presidente do STF, Luiz Fux, já disse que o processo vai ser judicializado –com a Corte sendo obrigada a intervir. Quatro ações relacionadas ao tema já foram protocoladas no Supremo. Maia lembrou que a autorização das vacinas depende unicamente da Anvisa e que todas vão ser bem vindas quando aprovadas pelo órgão regulador. Para ele, os critérios de vacinação não deveriam ficar a cargo do Judiciário.