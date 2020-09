Covid-19: Brasil registra 874 novas mortes e total passa de 130 mil

Em 24 horas a pasta somou 43.718 novos casos, totalizando 4.282.164 desde o início da pandemia

Gabriel Bastos/Estadão Conteúdo Mortes por Covid-19 no país passam de 130 mil



O Ministério da Saúde atualizou os números da Covid-19 no Brasil. Segundo a pasta, nas últimas 24 horas foram registradas 874 mortes e 43.718 novos casos, sendo assim, o país já tem desde o início da pandemia 130.396 óbitos e 4.282.164 casos confirmados da doença. Desse total, 3.530.655 pessoas já se recuperaram, enquanto outras 621.113 seguem em acompanhamento médico. São Paulo continua no topo do ranking de infecções por estado, são 882.809 casos e 32.338 mortes. Ainda hoje, o estado chegou pela primeira vez a ter todo o território na fase amarela.

Sobre a vacinação contra a Covid-19 no país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou que se reuniu com a agência britânica responsável pela área de medicamentos e vacinas na Inglaterra, para discutir sobre o futuro dos testes com a vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. O estudo foi interrompido após uma voluntária apresentar reação adversa. Segundo um comunicado enviado à imprensa, a Anvisa receberá dados completos da avaliação inglesa. O governo federal tem um acordo para produzir a vacina no Brasil pela Fiocruz.