Covid-19: Brasil soma 1.215 mortes e mais de 42 mil novos casos em 24 horas

Número total de óbitos no país desde o começo da pandemia é de 122.596; casos confirmados já chegam a 3.950.931

Miguel Noronha/Estadão Conteúdo Mortes por Covid-19 no país passam de 120 mil



O Ministério da Saúde atualizou no fim da tarde desta terça-feira, 1, os números da Covid-19 no Brasil. Segundo a pasta, nas últimas 24 horas foram 1.215 mortes e 42.659 novos casos confirmados. Ao todo o país soma 122.596 óbitos e 3.950.931 casos. De todos os diagnósticos positivos, 3.159.096 pessoas já se recuperaram, enquanto outras 669.239 seguem em acompanhamento médico. O Estado de São Paulo continua em primeiro no ranking de infecções com 814.37 casos e 30.375 óbitos; 655.747 pessoas se recuperaram, sendo que 90.876 foram internadas e tiveram alta.

Um levantamento da Transparência Internacional, divulgado nesta terça-feira, apontou que apenas quatro estados do Brasil estão com nota máxima no ranking de transparência na divulgação de informações da Covid-19. São eles: Alagoas, Ceará, Espírito Santo e Rondônia. Os estados com piores notas foram Piauí (49 pontos) e Acre (38 pontos). Entre as cidades, Goiânia, João Pessoa, Macapá e Vitória estão na primeira colocação. Aracaju e Maceió estão no final da lista.

Depois de um fim de semana com praias lotadas, o Rio de Janeiro retornou ao estado de atenção. Desde o dia 16 de março o estado estava em alerta. De acordo com as classificações do governo local, existem cinco estágios de vigilância: estágio de normalidade (quando não há ocorrências que afetem o cotidiano) até o estágio de crise (quando há uma ocorrência muito grave ou de grandes proporções), passando pelos estágios de mobilização (segundo menos grave), atenção e alerta (segundo mais grave).