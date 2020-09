Covid-19: Brasil soma 739 novas mortes e ultrapassa 136 mil óbitos

Desde o início da pandemia o país já contabiliza 136.532 óbitos e 4.528.240 casos da doença

EFE/ Sebastiao Moreira São Paulo segue como o estado com mais mortes pela Covid-19



O Ministério da Saúde atualizou na tarde deste sábado (19) os números da Covid-19 no Brasil. Segundo a pasta, nas últimas 24 horas foram contabilizadas 739 novas mortes e 33.057 casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Ao todo o país já tem 136.532 óbitos e 4.528.240 casos confirmados. Do total de contaminações, 3.820.095 pessoas se recuperaram da doença, enquanto outras 571.613 seguem em acompanhamento médico.

O Estado de São Paulo é o primeiro na lista de estados mais contaminados. Neste sábado a Secretaria Estadual de Saúde também atualizou os números da doença. São 33.927 óbitos e 931.673 casos confirmados desde o início da pandemia. Entre o total de casos diagnosticados de Covid-19, 780.448 pessoas estão recuperadas, sendo que 102.304 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

De acordo com o secretário municipal de Saúde da Cidade de São Paulo, Edson Aparecido, a pandemia está sob-controle, mas ainda não passou — por isso ainda é necessário adotar medidas de distanciamento social e usar máscaras de proteção. “A pandemia é uma doença desconhecida, ela desorganizou as principais economias e sistemas de saúde no mundo. Estamos aprendendo a tratar ela ao longo do tempo. Ela está sob controle, mas não passou. Todo cuidado é importante”, disse.