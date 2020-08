Covid-19: Brasil tem 553 mortes e mais de 45 mil novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia o Brasil já teve 121.381 mortes e 3.908.272 casos confirmados

Ricardo Moraes/Reuters Brasil já passa de 121 mil mortos pela Covid-19



O Ministério da Saúde atualizou no fim da tarde desta segunda-feira, 31, os números da Covid-19 no país. Foram contabilizadas 553 mortes e 45.961 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas. No total o Brasil tem 121.381 mortes e 3.908.272 casos. Lembrando que os números tendem a ser menores na segunda-feira pela defasagem de dados nas Secretarias durante o fim de semana. O número de pessoas recuperadas da doença é de 3.097.734, enquanto outros 689.157 seguem em acompanhamento médico. O Estado de São Paulo está no topo da lista de mais contaminações do país com 804.342 casos e 30.014 óbitos.

Também nesta segunda-feira o ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello, anunciou o médico veterinário Laurício Monteiro Cruz como diretor do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis. O departamento está dentro da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde (SVS) que é responsável por traçar estratégias de controle e prevenção de doenças transmissíveis e que ficará responsável pelo debate da vacinação contra a Covid-19. A expectativa é que Cruz lidere as discussões sobre qual público será priorizado na campanha de imunização contra a doença.