Doria condena praias lotadas e rodovias congestionadas: ‘Ainda estamos em quarentena’

‘Não temos razões para celebrar. Os resultados positivos de São Paulo não justificam relaxamento nem aglomerações de nenhuma espécie’, disse o governador

FERNANDA LUZ/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Praia na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, teve aglomeração no fim de semana



O governador de São Paulo, João Doria, condenou a lotação em praias do litoral neste final de semana, mesmo com o Estado ainda sob quarentena para combater a Covid-19. “Não temos razões para celebrar. Os resultados positivos de São Paulo não justificam relaxamento nem aglomerações de nenhuma espécie. Estamos em quarentena, quero deixar bem claro, e ela prosseguirá enquanto não chegar a vacina”, disse em entrevista coletiva nesta segunda-feira (31), também criticando os congestionamentos nas rodovias. De acordo com a Ecovias, quase 200 mil veículos deixaram a capital paulista em direção ao litoral entre sexta-feira (28) e o início da noite de domingo (30).

Ele reconheceu que há um desejo da população de sair de casa após seis meses de confinamento, mas ressaltou que as recomendações do governo devem ser seguidas. “Entendo que após seis meses de confinamento, sobretudo jovens se sintam compelidos a aglomerarem e não usarem máscaras, mas não devem fazer isso”, afirmou. “Peço que principalmente os jovens, mas os pais e avós também, vejam que nós estamos na pandemia. Não há razão para essas aglomerações, nada justifica o desprezo pela vida. A redução dos óbitos em São Paulo não pode ser entendida como o fim da pandemia”, continuou, pedindo ações de prefeitos para que isso não se repita no próximo fim de semana, que será prolongado pelo feriado de 7 de setembro, na segunda-feira.

Doria ainda anunciou uma nova redução nos números de mortes e internações provocadas pela Covid-19 em São Paulo. O Estado está há três semanas com os índices em queda. Ao todo, são 804.342 casos e 30.014 mortes. Entre os dias 23 e 29 de agosto, foram 4% óbitos a menos em relação à semana de 16 a 22 de agosto. No mesmo período, a queda em internações foi de 4,4%. A semana ainda registrou a menor taxa de ocupação de leitos de UTI desde o início da quarentena: 53,9%. Pela queda nos números, o governo vai desativar a partir da próxima semana o Hospital de Campanha de Heliópolis, que foi inaugurado em 20 de maio com 200 leitos de enfermaria e 24 de UTI.

Fim de semana agitado

As estradas que ligam a capital paulista ao interior e ao litoral do estado registraram lentidão na noite deste domingo (30), após um fim de semana ensolarado em São Paulo. Assim como no Rio de Janeiro, as praias paulistas também tiveram um grande fluxo de visitantes com as altas temperaturas registradas nos últimos dias. Por volta das 22h30, o Sistema Anchieta-Imigrantes registrava excesso de veículos dos km 70 ao km 40, no sentido São Paulo. Na Castello Branco, a lentidão no tráfego, na mesma faixa de horário, era do km 52 ao km 39 na pista expressa do sentido capital, passando pelos municípios de São Roque, Araçariguama e Santana do Parnaíba. Em ambas rodovias as respectivas concessionárias, Ecovias e Via Oeste, afirmaram à Jovem Pan que não havia ocorrência de acidentes, apenas um grande volume de veículos.

No litoral, mesmo com diversas restrições por causa da pandemia de coronavírus, turistas e moradores de cidades como Santos e São Vicente, por exemplo, lotaram as praias. Com o aumento do fluxo de carros na estrada e trechos com baixa visibilidade por causa da neblina, a Operação Comboio vigorou na noite de domingo, a partir da praça de pedágio da via Anchieta, para auxiliar o retorno dos motoristas paulistanos à capital.