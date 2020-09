Covid-19: Média de mortes no Brasil cai 10,35% em uma semana

O pico de mortes, 1.095,14, foi atingido em 25 de julho; desde então, a taxa apresentou tendência de queda até o dia 9 de setembro

A média diária de mortes pela Covid-19 no Brasil chegou a 687,86 na sexta-feira, 25, segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Houve queda de 10,35%, ou 79,23 registros a menos, em relação à sexta-feira anterior (18), quando haviam sido registradas 767,29 mortes. A média móvel de sete dias é calculada somando-se o número de mortes nesse intervalo de tempo (o dia de referência mais os seis dias anteriores) e dividindo-se o total por sete. Com isso, é possível reduzir o impacto de oscilações diárias. Esse é o menor número médio de mortes desde o dia 9 de setembro quando o índice foi de 682,86. O pico de mortes, 1.095,14, foi atingido em 25 de julho. Desde então, a taxa apresentou tendência de queda até o dia 9 de setembro. Depois disso, as mortes voltaram a aumentar até chegarem a 814,57 no último dia 15 e depois caíram novamente.

A média diária, de acordo com a média móvel de sete dias, de novos casos é de 27.587,86. Também há uma tendência de queda, mas desde o dia 16 de setembro, quando foram registrados 31.374,86 novos casos. Entre os estados, há aqueles que apresentaram na última semana altas e aqueles que apresentaram queda. Entre as quedas, destacam-se Rondônia (-46%), Pará (-43,34%), Santa Catarina (-26,17%) e Rio Grande do Sul (-20,26%). Entre as altas ocorridas do dia 18 de setembro até ontem aparecem Paraíba (17,5%), Sergipe (15,29%), Espírito Santo (12,44%). Roraima e Rio Grande do Norte não tiveram seus dados divulgados nesta sexta-feira.

*Com Agência Brasil