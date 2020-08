Covid-19: São Paulo registra 221 mortes nas últimas 24 horas e se aproxima dos 30 mil óbitos

Total de casos registrados no estado já é de 784.453; governo informa que 597.711 já estão recuperados

Felipe Rau/Estadão Conteúdo São Paulo se aproxima das 30 mil mortes por Covid-19



A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que nas últimas 24 horas foram registradas 221 mortes e 8.318 novos casos da Covid-19. Sendo assim, agora o estado soma 29.415 óbitos e 784.453 casos confirmados do novo coronavírus. Do total de casos diagnosticados, 597.711 pessoas estão recuperadas. Ainda de acordo com o comunicado, há 11.532 pessoas internadas em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do vírus, sendo 5.057 delas em estado grave. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) está em 54,4% no estado e 52,3% na Grande São Paulo.

Segundo um levantamento feito pela Prefeitura e apresentado nessa quinta-feira, 27, a prevalência de infectados pela Covid-19 na cidade de São Paulo chegou a 11% da população, ou seja, 1,3 milhão de residentes na capital paulista já tiveram contato com o vírus e têm anticorpos. Os dados são da fase 4 do Inquérito Sorológico. O levantamento começou a ser feito em junho e partiu da fase zero, na qual a prevalência era de 9,5%. De acordo com o estudo, a região com mais moradores que já contraíram o novo coronavírus é a sul, com 14,1%; seguida da região leste (12,3%), a sudeste (10,6%), norte (8,3%) e a centro-oeste com 5,2%.

Nesta fase do Inquérito Sorológico foram entrevistados e testados, até o dia 17 de agosto, moradores de 5,6 milhões de domicílios com base nos dados de IPTUs, hidrômetros e 472 unidades básicas de saúde, chegando a um total de 5.760 pessoas e 2.449 coletas de material para exame. Com esses dados, a prefeitura de SP pretende conhecer a situação sorológica da população da cidade e direcionar as estratégias de saúde para combater de maneira mais eficiente à Covid-19.

*Com Agência Brasil