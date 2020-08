Previsão do tempo: São Paulo terá fim de semana de calor

Frente fria perde força e temperatura sobe na capital e no interior; sem previsão de chuva no estado até o dia 7 de setembro, Inmet divulga alerta para aumento do clima seco

EFE/Fernando Bizerra Jr Calor volta ao estado de São Paulo após frio intenso



Depois de dias com intenso frio, o estado de São Paulo deve registrar altas temperaturas durante o final de semana. De acordo com o meteorologista José Carlos Figueiredo, da Unesp de Bauru, o calor será mais intenso no interior do estado. “Até domingo a previsão é de noites mais frias e durante o dia a temperatura se eleva bastante, principalmente no interior. De segunda até quarta-feira, essa elevação acontece no estado inteiro, tendo mais calor pela manhã e à noite”, informou à Jovem Pan. De acordo com um boletim da Defesa Civil de SP, divulgado nesta quinta-feira, 27, os termômetros devem ultrapassar os 30ºC em cidades como Aparecida, 32ºC em Barretos e 36ºC em Registro.

Segundo a previsão do IPMet – Centro de Meteorologia de Bauru, no sábado, a capital paulista terá temperatura máxima de 28ºC e mínima de 16ºC. No domingo, os termômetros chegam aos 28ºC e a mínima deve ser de 17ºC, já na segunda, a máxima será de 27ºC e a mínima permanece em 17ºC. Na Baixada Santista, o sábado terá máxima de 25ºC e mínima de 20ºC, no domingo, o calor aumenta um pouco com máxima de 27ºC e mínima de 21ºC, na segunda, a máxima será de 24ºC e a mínima 19ºC.

Como se cuidar durante o tempo seco?

De acordo com as previsões do IPMet, não haverá chuvas no estado até o dia 07 de setembro e o Instituto Nacional de Meteorologia – Inmet emitiu um alerta de baixa umidade para parte do Estado de São Paulo a partir dessa quinta-feira. Nessas condições – com a umidade relativa do ar variando entre 30% e 20% – a recomendação dos especialistas é ingerir muito líquido e evitar o desgaste físico nas horas mais secas. Segundo José Carlos Figueiredo, entre as 14h e as 16h, a temperatura se eleva muito e a umidade relativa do ar cai consideravelmente, não tendo condições propícias para atividades ou exposição ao sol.