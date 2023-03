Cozinheira morre no primeiro dia de trabalho após panela de pressão explodir no interior de SP; veja

Acidente ocorreu na noite desta quinta-feira, 9, em uma churrascaria de Mogi Guaçu

Reprodução/Câmera de Segurança Panela de pressão explode e arremessa cozinha em bancada



A cozinheira Alminda Maria Teixeira da Costa Neta, de 36 anos, morreu nesta quinta-feira, 9, após uma panela de pressão explodir em uma churrascaria em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. De acordo com a Guarda Municipal, que atendeu o caso, a vítima estava no primeiro dia de trabalho no restaurante. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou óbito no local. À Polícia Militar (PM), outra funcionária da cozinha disse que usava a panela momentos antes do acidente. Ela contou aos policiais que desligou o fogão depois de a panela pegar pressão e continuou o trabalho. Minutos depois ocorreu a explosão. Circulam nas redes sociais as imagens do circuito interno de segurança que registraram o momento do acidente. A panela explode e a mulher é arremessada contra uma bancada. A perícia atuou no local e o caso foi registrado na 1ª Companhia do 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.