PF prende russo procurado há dez anos pela Interpol no Rio de Janeiro

Autoridades russas disseram que o preso é responsável por utilizar cartões públicos corporativos fraudulentamente e apropriar-se de dinheiro desviado

Polícia Federal/Divulgação Prisão aconteceu na manhã desta sexta-feira, 10, no Rio de Janeiro



A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta sexta-feira, 10, no Rio de Janeiro, um russo que se encontrava na lista da Difusão Vermelha da Interpol e estava foragido da justiça há mais de 10 anos. De acordo com autoridades russas, o preso é responsável por utilizar cartões públicos corporativos fraudulentamente e apropriar-se de dinheiro desviado. Caso seja condenado, o estrangeiro pode ser penalizado com até 10 anos de prisão. A corporação cumpriu, na última quarta-feira, 8, o mandado de prisão preventiva para fins de extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). “O homem está no sistema prisional do Rio de Janeiro, onde permanecerá até a extradição definitiva para a Rússia”, informou por meio de nota a PF.