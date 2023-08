CPI pede proteção a ex-integrantes do MST que denunciaram ameaças

Presidente da CPI, Luciano Zucco, diz que depoentes sofreram agressões e são ameaçados de morte

Bruno Spada/Câmara dos Deputados O deputado federal Coronel Zucco preside a CPI do MST



O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura os atos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), coronel Luciano Zucco (Republicanos-RS), pediu à Polícia Federal proteção aos três ex-integrantes do movimento que testemunharam no colegiado nesta terça-feira, 8. “O pedido foi unânime entre os membros do colegiado, e, eu, como Presidente da Comissão, requisito as providências necessárias para que a solicitação seja atendida com a maior brevidade possível e desde já coloco a Secretaria da Comissão à disposição para as tratativas que se fizerem necessárias”, diz o despacho.

Ainda de acordo com o despacho, as testemunhas sofreram agressões e são ameaçadas de morte. Deverão ser avaliadas as proteções dos seguintes depoentes: Benevaldo da Silva Gomes, ex-participante do acampamento Egídio Bruneto; Elivaldo da Silva Costa, residente do Projeto de Assentamento Rosa do Prado; e Vanuza dos Santos de Souza, ex-participante do Acampamento São João, todos localizados no estado da Bahia.