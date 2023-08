Explosão em fábrica perto de Moscou deixa mais de 50 feridos

Informações preliminares apontam que o acidente ocorreu em um depósito de fogos de artifício localizado dentro da usina e pode ter ocorrido devido ao descumprimento das normas de segurança

Handout / Telegram / @DAkulovSP / AFP Funcionários visitando o local de uma explosão que ocorreu no terreno da Usina Óptico-Mecânica de Zagorsk no cidade de Sergiyev Posad, cerca de 35 milhas (56 km) a nordeste da capital Moscou



Uma explosão em uma fábrica de equipamentos óticos e eletrônicos em Serguiev Possad, ao norte de Moscou, deixou ao menos 52 pessoas feridas nesta quarta-feira, 9, informaram as autoridades locais. “52 pessoas precisaram de assistência médica”, disse o governador da região de Moscou, Andrei Vorobiov, à emissora de televisão pública russa, acrescentando que seis pessoas estão em unidades de terapia intensiva. Inicialmente, as autoridades locais haviam relatado 16 feridos, mas esse número foi aumentando com o passar das horas e o andamento das tarefas de busca e salvamento, que durarão cerca de 12 horas, segundo as autoridades. A maioria dos feridos apresenta lesões por estilhaços e cortes de vários graus. De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu em um depósito de fogos de artifício localizado dentro da usina e pode ter sido causado por descumprimento das normas de segurança.

A área atingida pela explosão, inicialmente estimada em 100 metros quadrados, aumentou para 400 metros quadrados e ficou totalmente destruída. Diversas imagens dos estragos foram divulgadas nas redes sociais, nas quais é possível ver vidros quebrados nos prédios residenciais próximos. Paralelamente, a direção da fábrica publicou um comunicado no qual garantiu que “o incidente ocorreu em um armazém pertencente a uma empresa privada”. “As instalações estão localizadas em um território adjacente à fábrica óptico-mecânica de Zagorsk”, segundo a nota. O Comitê de Investigação da Rússia descartou que o incidente esteja relacionado ao ataque de um drone ucraniano, conforme sugerido por alguns meios de comunicação. “A versão sobre o ataque de um drone não encontrou confirmação”, disseram os investigadores russos, que abriram um processo criminal por violação dos regulamentos de segurança em uma instalação industrial.

*Com informações da EFE