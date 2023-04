Cratera se abre e quase engole veículo em avenida de Maringá

Segundo a Prefeitura de Maringá, o asfalto cedeu por conta do rompimento de uma tubulação; ninguém ficou ferido

Corpo de Bombeiros/reprodução Carro quase foi engolido por cratera no Centro de Maringá



Uma cratera se abriu no cruzamento das avenidas Paraná e Horário Racanello Filho, na região central de Maringá, no interior do Paraná, na manhã desta terça-feira, 18. Um veículo trafegava no local quase foi parar dentro do buraco. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo a Prefeitura de Maringá, o rompimento de uma tubulação da Sanepar fez com que parte do pavimento cedesse. Equipes das secretarias de Obras, Infraestrutura, Mobilidade Urbana, Segurança e Defesa Civil realizaram uma vistoria técnica e constaram a causa. O Corpo de Bombeiros também foi acionado. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o veículo pendurado (assista abaixo). O local foi interditado para a realização de reparos na via. Agentes de trânsito estão no local para orientar os motoristas. A prefeitura irá avaliar se o ocorrido trouxe prejuízo ao município. Caso seja constado algum prejuízo, a prefeitura informou que tomará “medidas administrativas e judiciais para a respectiva indenização pela concessionária”. De acordo com a administração municipal, a empresa fará o aterramento do local, conserto da tubulação e a nivelação da via. A previsão informada pela Sanepar é de que as vias sejam liberadas até esta quarta-feira, 19. Ainda segundo a prefeitura, a empresa informou que não haverá desabastecimento de água na cidade.